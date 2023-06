Toomas Edur: nii juhtuski, läksingi noorema naise juurde!

„Ühel hetkel mõistsin, et ma ei elanud enda elu. See kestis 29 aastat,“ põhjendab endine balletisolist Toomas Edur, miks tema abielu Age Oksaga lagunes. Priimabaleriin Alena Shkatulaga on Edur leidnud lisaks õnnele eraelus ka uue väljakutse – nad toovad koos Eestisse ja Leetu New Yorgi ilmakuulsa balletitrupi.