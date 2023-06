Beach Grind avalikustas kõik esinejad ja ajakava: üks artistidest paraku sel aastal ei esine

Beach Grind avab mõlemal päeval oma väravad kell 17. Rahvast rõõmustavad sel aastal lausa kolm lava, millest kaks on juba festivali fännile tuttavad – pealava ning Grindi lava. Lisaks teeb festivalil debüüdi ka house -ja techno-muusikale pühendatud lava Villa Ammende hoovis.

Beach Grind saab avalöögi 7. juulil ning esimese päeva peaesinejaks on Rootsist pärit produtsent ja DJ Alesso, kes rõõmustab festivalikülastajaid pealaval. Samal päeval astuvad rahva ette veel näiteks ka Acraze (USA), Tommy Cash, nublu, pluuto, Bedwetters, Wateva ja paljud teised.

Reedese festivalipäeva nimistusse lisandus veel ka Nora En Pure (ZA), kes on tuntud oma ainulaadse muusikalise stiili poolest, milles põimuvad deep house, indie ja meloodilise house'i elemendid. Nora En Pure on Villa Ammende lava esimese päeva peaesinejaks. „Meil on suur au ja hea meel tuua meie kõige uuema Ammende lava peaesinejaks selline suurkuju underground tantsumuusika maailmas nagu Nora En Pure,“ lisab Kaarel Sein, Beach Grindi üks korraldajatest.

Laupäeval, 8. juulil on peaesinejaks Alan Walker (NOR). Sama festivalipäeva kannavad veel ka Luude (AUS), Goodboys (UK), Little Big (RUS), Cartoon, 5MIINUST ja paljud teised.

Laupäevasel päeval pidanud üles astuma Bru-C (UK) oli sunnitud ettenägemata põhjustel oma esinemise tühistama. Tema asemel lisandus nimistusse tantsumuusika fännile juba tuttav elektroonilise muusika superstaar Dimension (UK), kes astub üles laupäeva õhtul Grindi laval. „Kurb on teatada, et meist mittesõltuvatel põhjustel ei esine Bru-C tänavu Beach Grindil. Küll aga on positiivne, et suutsime leida talle parima võimaliku asenduse. Vabandame kõikide festivalikülastajate ees,“ sõnab Kaarel Sein.

Beach Grind toimus esmakordselt 2010. aastal Pärnu rannas. Aastate jooksul on ühepäevasest klubiõhtust välja kasvanud mitmepäevane rahvusvaheliste artistidega muusikafestival. Festival toimub tänavu kümnedat korda.