Eelmisel nädalal selgus, et Meghan Markle’i taskuhäälingusaatele „Archetypes“ teist hooaega ei tule, kuna seda välja andnud Spotify otsustas Sussexi hertsogipaariga koostöö lõpetada. Nüüd on aga hertsoginna saate kohta välja tulnud hämarad detailid. Selgub, et külalistega tehtud intervjuud olid võltsitud ja tegelikult ei viinud neid läbi üldse Meghan.