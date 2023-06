Suveromantika terendab? Shakira plaanib oma vormeliässast silmarõõmuga kena puhkusereisi

Juuni alguses märgati popstaar Shakirat Hispaanias jälgimas vormeliäss Lewis Hamiltoni võistlemas Grand Prix etapil. Neid on lisaks sellele mitmel korral koos väljas nähtud ning allikate väitel on nad lähedasemaks saamas. Pärast Hispaania Grand Prix etapi toimumist muutusid kõlakad nende suhte kohta intensiivsemaks.

Nüüd paistavad nad oma esimest ühist suvepuhkust planeerimas ja ühe Hispaania ajakirjaniku sõnul tõotab sellest tulla tõeliselt romantiline suvereis. „Hamilton ja Shakira plaanivad minna koos puhkusele ühele Kariibi meres asuvasse riiki,“ avaldas ajakirjanik, kuid nentis, et lauljanna ja vormeliäss plaanivad oma suhet rahulikult võtta.

Ajakirjaniku sõnul tõotab reis tulla väidetava paari jaoks tõeliselt maagiline. „Ma tean inimesi, kes Shakiraga hästi läbi saavad ning ta on neile öelnud, et on väga õnnelik ja elevil,“ lisas ajakirjanik.