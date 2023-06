KUUMAD KLÕPSUD | Merilin Mälk kostitas fänne tuliste kaadritega

Nädala alguses tehtud postituses poseerib Mälk mustas trikoos ning jalas on tal samas toonis kontsaga saapad. „Pildid, mis on jäänud postitamata - kuidas ma küll võisin,“ kirjutas ta kelmikalt postituse juurde.

Ka Mälgu postituse all kiidetakse tema vapustavat välimust ja kuumi kaadreid ning lauljanna kallati komplimentidega üle. Näiteks on mitmed kommenteerijad tema pildi alla jätnud leegi emotikoni. Vähem kui ööpäevaga on lauljanna postitus saanud üle 2700 meeldimise.