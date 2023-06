KLÕPS | „Kas keegi selgitaks, kuidas see kleit töötab?“ Emma Watsoni riietus tekitab sotsiaalmeedias küsimusi

Kõnealusel pildil poseerivad Emma ja tema vend Alex kõrvuti ning noormehel on käes nende ginibrändi Renaisi pudel. Fotol on Alexil seljas sinine särk ja pruunikad püksid, Emma kannab kaunist sinist kleiti. Just see kleit pälvibki postituse juures enim tähelepanu.

Pildilt paistab nagu Emma kleit hõljuks õhuks ja seetõttu ongi näitlejanna postituse all läinud lahti elav arutelu, kus kleidi üle juureldakse. Võrreldes teiste sama kampaania piltidega on just see foto saanud enim kommentaare. „Keegi palun tehke see kleit loogiliseks,“ sõnas üks kommenteerija. „See kleit eirab füüsikareegleid,“ leidis teine. „See kleit näeb välja, nagu see hõljuks. Ma üritan sellest aru saada,“ oli ka kolmas kirjutaja segaduses.

Segaduses Watsoni fänne oli veel. „Kuidas see kleit sul seljas on? Kas see ripub su kõrvadest?“ uuris üks riietusest segaduses olnud kommenteerija. Järgmine aga nentis, et teisi kleidi üle imestavaid kommentaare lugedes tekkis tal parem tunne, kuna ta ei saanud rõiva olemusest aru. „Kas keegi selgitaks, kuidas see kleit töötab?“ palus veel üks kommenteerija abi.

Üks kommenteerija viitas kleiti kommenteerides ka Harry Potteri filmidele: „See kleit ütles Wingardium Leviosa“. Tegemist on loitsuga, mida Watsoni kehastatud Hermione võluripoisi filmides tihti ütles.

Emma kleit pärineb Loewe brändilt ja ettevõte on sama kleiti, kuid teises toonis näidanud oma sotsiaalmeedias.