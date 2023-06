Andrei Zevakin talle huvipakkuvatest filmidest: ma täiega tahan seda vaadata, kui aega tekib

„Ma täiega tahan seda vaadata, kui aega tekib,“ on lause, mida saab just nüüd hakata aegsasti lunastama ning aasta meelelahutaja Andrei Zevakin soovitab sulle 5 Elisa videolaenutusest leitavat filmi, mille peaksid kindlasti oma to-watch listi panema.

1. „Avatar“

„“Avatar 2“ on „Avatari“ loo haarav jätk, milles on kasutatud murrangulist tehnoloogiat ja andekad näitlejad, kelle nimekirja just 2. osas on lisandunud näiteks Kate Winslet. Selleks filmiks soovitan kokku koguda oma parim sõprade sats ning hulganisti snäkke, sest vaatamine on küll pikk, aga tõeline elamus!“

2. „Mees Torontost“

„“Mees Torontost“ on märulikomöödia, mis meeldib kindlasti Kevin Harti fännidele. Temaga mängib koos ka Woody Harrelson, kes on ülimalt andekas näitleja ning see on hea valik vaatajatele, kes naudivad Kevin Harti koomilist ja ülimalt energilist näitlemisstiili.“

3. „Babylon“

„“Babylon“ on filmilik meistriteos, mis viib vaatajat korralikule rännakule läbi meelelahutuse tormilise maailma. See mitte ainult ei sisalda hämmastavaid etteasteid andekatelt näitlejatelt, vaid uurib ka tänapäeval aktuaalseid teemasid nagu rassism ja vaesus. Kui sa oled muusika dokumentaalfilmide või kaasahaaravate draamade fänn nagu mina, siis on „Babylon“ kindlasti film, mida nägema peab.“

4. „Steve Jobs“

„Esiteks heidab see film pilgu visionääri elu telgitagustesse, kes tegi arvutitööstuses revolutsiooni ja muutis seda, kuidas me tehnoloogiaga suhtleme. Teiseks on filmil suurepärane näitleja koosseis ja fantastiline stsenaarium, mis loob kaasahaarava ja meelelahutusliku vaatamiskogemuse. Lõpuks uurib film mõningaid mõtlemapanevaid teemasid, nagu innovatsiooni olemus, tehnoloogia mõju ühiskonnale ja edu hind. Üldiselt on „Steve Jobs“ kohustuslik film kõigile, kes otsivad üht mõjuvat eluloofilmi.“

5. „Roheline raamat“