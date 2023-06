„KAS TUNNED MIND?“ | „Kuidas te teda sellises kohas üles leidsite?“ Hulga öid koos Ragnar Klavaniga veetnud inimene ilmus tema ette ootamatul viisil

Kroonika saates „Kas tunned mind?“ oli külas aasta seksikaimaks meheks valitud jalgpallur Ragnar Klavan. Hoolimata hiljuti saavutatud tiitlist tunneb rahvas Klavanit ikkagi eeskätt jalgpallurina. Leidus ka inimesi, kes ei teadnud, kellega on tegu, mõni nimetas Klavanit hoopiski poliitikuks. „Spordiga ikka seostatakse. Mõned arvavad, et olen isegi korvpallur... et väga tore, et mind teatakse ikkagi põhiameti kaudu – jalgpallurina. Poliitikust rääkides võib-olla inimesed vihjavad, et peaksin sinnapoole suunduma, aga praegu seda mõtet mul ei ole,“ kommenteeris Klavan naeratus suul seda, kuidas rahvas teda ära tunneb.