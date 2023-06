KUULA | Koikson-Tärn-Mölder avaldas oma esimese kaasaegse eesti pop-muusikaalbumi

Trio muusika on inspireeritud erinevatest meloodiatest – töötluste aluseks on lisaks rahvalauludele ka 20. sajandi eesti heliloojate looming, samuti kaasaegne eesti pop-muusika. „See on selles mõttes hästi huvitav kogumik lugusid, et ega neid muud eriti ei seo kui see, et nad on kõik Liisi lauldud ja selles ühtlases minimalistlikus seadekastmes. Ja lisaks on ühendavaks jooneks eesti keel, aga taustad lugudel on ju väga erinevad — on üks saartelt pärit hällilaul; keegi ei tea päris täpselt, kust tuleb „Meil aiäärne tänavas“ meloodia, siis on üks eurolaul ja üks peaaegu, et neile mõlemale vastandiks olev punkbändi hitt. Samas, kui nii mõelda, siis muidugi seob neid lugusid õige palju,“ avab albumi tausta Sander Mölder.