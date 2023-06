RAJU REPORTAAŽ | „Tulime Liis Lemsalu kõhtu vaatama!“ Pühajärve jaanitulel pidutsejad end tagasi ei hoidnud

Iga aastaga paistab Pühajärvel aina rohkem inimesi jaanipäeva tähistamas. On ka põhjust - võrreldes mullusega on koht kohaliku valla poolt korralikult ülesvuntsitud ja korralikuks peopaigaks tehtud. Ka jaanimöllu korraldus on läbi teinud muutused - toidumant on kolinud lavade kõrvalt üles mäe peale ning puusanõksudeks ja näpuviskamiseks on seega kõvasti rohkem ruumi. Kogu korraldus jättis mulje nagu tegemist oleks übertuusa välismaise muusikafestivaliga: kõik nägi, vähemalt alguses, viisakas ja isegi uhke välja.

Mida hilisemaks muutusid õhtutunnid, seda enam tuli välja joviaalses tujus pidutsejaid. Lagastatud tantsuplats, metsarajad ja telkla pole vast kellelegi üllatus. Joogitops visatakse põõsasse lihtsa käeliigutusega; vahet pole kas seepärast, et kalli hinnaga ostetud jook on otsas või möödub fotograaf ja pildi jaoks on vaja ekstra kuum poos sisse võtta. Kuigi korraldust tuleb siinkohal kiita - õhtu jooksul märkasin mitu korda tragisi koristajad, kes võsast ja rannaliivalt lössiks tallatud purke ja topse kokku korjasid. Paraku jäi joogianumaid metsa alla küll ja veel.

Kõhutäiteks oli Pühajärvel pakkuda klassikalised grillvorstipraed, kuid maitseelamusi pakkus ka rikkalik pitsavalik. Veidi enne 23 õhtul ühe sellise punkti juurest läbi põigates selgus, et jaanitähistamise esimesel päeval tuleb suure tõenäosusega kolmekohaline arv müüdud pitsasid täis. Ka pitsaostjaid oli kogu õhtu jooksul arvestatav hulk.

Jaanitule meditsiinipunktist läbi hüpates sai südame rahustuseks tõdeda, et esimene festivalipäev on esmaabi andjatele pigem rahulikult möödunud. Peamiselt tuli abi anda neile, kes Pühajärvele valede jalanõudega tulid, kuna jalgadele olid tekkinud korralikud villid. Samas sõnasid esmaabipunkti töötajad, et esimene päev ongi tagasihoidlikumate traumadega - teisel peopäeval olevat neil rohkem tööd, kuna siis pidutsetakse rajumalt.

Kui Pühajärvele jõudes oli taevas pigem pilves ja ähvardas vihmasajuga, siis pärast esimesi artiste hajusid ka kõige väiksemad pilved. Pühajärve tervitas ja kostitas oma pidulisi nagu kord ja kohus. Veendusin taas, et Pühajärvele on kohale tulnud tõeliselt ägedate ja erakordsete pidutsejate meistriklass, kel rammu pidutsemiseks jagub kahtlemata ka täna.