Kas „Simpsonid“ ennustasid tulevikku ette? Kuulus multikas kujutas allveelaevasaagat juba aastaid tagasi

Fännide sõnul sarnaneb Titani allveelaevasaaga „Simpsonite“ 17. hooaja 10. episoodiga, mis läks eetrisse aastal 1998. Seal usub Homer, et mees nimega Mason Fairbanks on tema ammu kaduma läinud bioloogiline isa ja nad asuvad koos veealusele seiklusele. Mason ja Homer võtavad mõlemad väikese allveelaeva, et leida merepõhjast üles laevaga „Piso Mojado“ põhjaläinud aare, vahendab Hollywood Reporter.

Suurte „Simpsonite“ sarja fännide seas on juba mõnda aega visatud nalja selle üle, et kuulus multikas näeb tulevikku ette. Väidetavalt on lausa 31 juhtumit selle kohta, kus mõnes episoodis näidatu klapib reaalses maailmas toimunud sündmustega. Näiteks on sari „ette ennustanud“, et Ameerika Ühendriikide presidendiks on ühel hetkel olnud Donald Trump või et Lady Gaga ripub oma Super Bowli šõu ajal trossidega laest.