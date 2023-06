Harry plaanis Spotifyga koostööd: prints soovis vestelda Donald Trumpi ja Vladimir Putiniga nende lapsepõlvetraumadest

Hiljuti teatas Spotify, et ei jätka Sussexi hertsoginna Meghan Markle'i juhitud taskuhäälingusaate „Archetypes“ tootmist. Nüüd on välja tulnud, et ka prints Harry oli soovinud oma taskuhäälingusaadet Spotifyga teha. Väidetavalt plaanis Sussexi hertsog oma saates intervjueerida Vladimir Putinit ja Donald Trumpi, kus peamiseks vestlusteemaks oleksid olnud nende lapsepõlvetraumad.