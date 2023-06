REPORTAAŽ | Üle aia ronivad peolised ja tasuta batuudid pensionäridele: Keila jaanituli ei jäänud suurtele jaanimölludele alla

Kui laval parasjagu midagi ei toimunud, siis lõbustas publikut hoogsate võistlustega legendaarne Peeter Võsa. Tema juhtimisel leidsid aset mitmed põnevad võistlused ja mängud. Nii mehed kui ka naised said end proovile panna siidrikasti hoidmise võistlusel - see, kes kõige kauem jaksas kasti kätega üleval hoida, sai alkoholiga kasti endaga koju viia.

Keila rahva suur lemmik Synne Valtri pidi oma bändiga lavale astuma pool tundi enne südaööd. Kuskil läks kava aga ajalisse nihkesse ning lubatud ajal lauljannat laval polnud. Publik oli tulnud aga Synnet kuulama ja Synne nad ka ära ootasid. Ei paistnud, et tema andud fännid oleksid ootamisest loobunud ja selle asemel hoopis kodutee ette võtnud. Kesköö paiku oli juba murelikke ja väsinud pilke publiku seas märgata - kauaoodatud Synne Valtri asemel oli laval hoopis Peeter Võsa, kes mingisuguseid auhindu rahvale välja jagas. Õnneks sai varsti pärast seda Synne muusika saatel juba jaanipäeva esimesi minuteid tervitada.

Kui alguses arvasin, et plaanitud kava järgi öösel kell 1 lavale astuva Karl-Erik Taukari esinemise ajaks on lava ees väike kuulajaskond, siis selles ma eksisin. Publikut, kes vaid Taukarit olid kuulama tulnud, tuli muudkui juurde ja kell 1 oli teda lava ees ootamas pea sama suur rahvamass, kes mõni tund varem 2 Quick Starti oli nautinud. Ka Taukari esinemine lükkus planeeritust edasi, kuid see oli ka arusaadav - nagu tõelisele muusikule kohane, andis ta oma bändiga kontserdi tol õhtul Eesti teises otsas Pühajärvel, oma aja võttis ka sõiduaeg sealt Keilasse. Kui ta lõpuks kell 1.40 lavale jõudis, ei pidanud publik pettuma - Taukar rokkis laval täiega, tuled sähvisid ja publik sai osa vapustavalt heast kontserdist, mis oli ootamist väärt.