„See on minu arvates väga huvitav.“ Kelleks tahtis Elina Born väiksena saada?

Küsimusele, millal ta laulmisega tegelema hakkas, Born täpselt vastata ei osanud. „Ma olen terve elu laulnud, see on alati minuga käsikäes käinud,“ lausus ta. „Aga eks pärast „Eesti otsib superstaari“ saadet läks see asi rohkem lahti.“

Born sõnas, et kui temast poleks saanud muusik, töötaks ta arvatavasti iluvaldkonnas. „Ma mäletan, et lapsena tahtsin saada juuksuriks,“ meenutas ta ning lisas, et samuti mõtles ta arstiks saamisele. „Kui ma oleksin koolis tublim olnud ja oleksin reaalselt viitsinud õppida, oleks tahtnud minna ja arstiks õppida. See on minu arvates väga huvitav.“