Laulja Enrique Iglesias keeldub tõsise foobia tõttu oma õe pulma minemast

Hispaania väljaanne Marca kirjutab, et 8. juulil abiellub Enrique õde Tamara Falco oma armsama Inigo Onievaga ning pulm tuleb eriti uhke. Paar peab oma armastuspidu Grinoni markii palees ning sinna on kutsutud ligikaudu 200 inimest. Pruut ootab pulma kõiki oma õdesid ja vendi.

Tamara suureks kurvastuseks jääb pulmast eemale aga tema vend, maailmakuulus laulja Enrique Iglesias. Kui algul teatati, et Enrique ei jõua oma õe pulma, sest ta peab samal ajal kuskil mujal kontserti andma, siis nüüd on üks Hispaania ajakirjanik avaldanud tõelise põhjuse, miks poptäht oma õe pulmast puudub.

Ajakirjanik Sandra Aladro sõnas, et suured inimmassid on Enrique jaoks hirmsad. „Tal on sotsiaalsete kogunemiste foobia,“ lausus Aladro. „Ta ei käi kunagi üritustel, kus ta peab kolm tundi koos 15 inimesega ühes lauas istuma. Ta ei käi ühelgi üritusel, mis pole privaatne ega tuttavlik, sest ta ei kannata neid. Need tekitavad temas ebamugavust,“ avaldas ajakirjanik.