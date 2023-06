Poisipõnn või tüdrukutirts? Kourtney Kardashian avaldas oma peagi sündiva lapse soo

Taustal on kuulda hõiskeid ja mitu inimest mainib, et nad on lapse soo teada saamise üle elevil. Seejärel hakkab Travis trummi põristama ja suure pauguga lendab taevasse värvilisi konfette. Lõpuks täitub taevas siniste toonidega ning Kourtney ja Travis jagavad aplausi saatel kirglikku suudlust. „Ma teadsin seda!“ hõiskavad inimesed taustal.

Kourtneyl on eelmisest suhtest Scott Disickiga kolm last: Mason, Penelope ja Reign. Travisel on seljataga kaks abielu, millest esimeses sündis talle kaks last: Landon ja Alabama. Veel on Barkeril kasutütar Atiana.