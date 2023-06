Sarah Fergusonil diagnoositi tõsine terviseprobleem: prints Andrew eksnaine käis operatsioonil ja taastub pere keskel

Yorki hertsoginna pressiesindaja rääkis tema tõsisest diagnoosist lähemalt ja avas ravi tausta. „Talle soovitati minna operatsioonile, mis on edukalt toimunud,“ avaldas pressiesindaja ja lisas, et arstide sõnul oli prognoos Sarahi taastumisele hea, vahendab BBC.

Veel avaldas hertsoginna pressiesindaja, et Sarah „saab parimat arstiabi ja on nüüd operatsioonist pere keskel taastumas“. Ferguson oli operatsioonil käinud eelmise nädala alguses Kuningas Edward VII haiglas, mis on erakliinik Londoni kesklinnas. Varem on seal ravitud näiteks kuninganna Elizabeth II ja mitmeid teisi kuningliku perekonna vanemaid liikmeid.

Sarahi avalduses tuuakse välja, et hertsoginna on ülimalt tänulik kogu meditsiinilisele personalile, kes on teda viimaste päevade jooksul toetanud. Varem oli ta olnud rinnavähi sümptomitest puutumata, kuid pärast tavapärast rinnavähi sõeluuringul käimist „usub ta, et tema kogemus rõhutab regulaarse sõeluuringu tähtsust“.

Sarah Ferguson oli varem abielus prints Andrewga ning tänaseni kannab naine Yorki hertsoginna tiitlit. Kuigi tema ja Andrew lahutasid aastal 1996 pärast 10 aastat kestnud abielu, saavad nad siiski hästi läbi ja on viimastel aastal mitmel korral koos avalikkuse ette ilmunud. Paaril on kaks last, printsessid Eugenie ja Beatrice ning neil on kolm lapselast. Hetkel elavad Sarah ja Andrew koos Windsoris asuvas Royal Lodge'is.