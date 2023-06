Artjom Savitski meenutas pöörast suveseiklust: jõime viina nii rannas kui igas võimalikus pargis

Artjom rääkis, et tema pöörase suveseikluse lugu leidis aset juba üle 10 aasta tagasi, aga siiani meenutab ta seda poistega, kui üht kõige haigemat suvist seiklust Pärnusse. „Mul oli ööklubi Sugar terrassil varaõhtune akustiline kontsert, kus kitarri mängis Eric ja bassi Hannes. Koos meiega olid Pärnus ka autojuht Priit ja sõber Kristjan. Plaan oli pärast kontserti kohe Tallinnasse tagasi sõita, kuid see sai teoks alles järgmisel päeval kell üksteist,“ alustas muusik seikluse kirjeldamist.

„Jäime poistega Pärnusse pidu panema ja leidsime ennast kell viis hommikul hoopis Tammistes ühe sõbra juures, kus asusime sauna kütma. Vahepeal muidugi kõndisime läbi kogu Pärnu ja jõime viina nii rannas kui igas võimalikus pargis. Aga tagasi loo juurde - halloo, kes kütab sauna kell viis hommikul?! Sõbra kodukompleks oli ehitatud nii, et elumaja, kus magas tema isa, asus nõlval ja saunamaja jõe ääres nõlva all. Kõik oli väga lõbus hetkeni, kui Eric õnnetult komistas ja oma pea tugevalt ära lõi. Otsustasime talle kiirabi kutsuda, sest kartsime, et ta võis peapõrutuse saada. Kiirabi aga ei tulnud ega tulnud – ootasime hea 40 minutit ja olime juba käega löönud, sest Ericu seisund ei tundunud halvenevat,“ meenutab ta.