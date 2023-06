Pärast oma teist laulu ütles Elton rahvale: „Ma poleks eales arvanud, et ma kunagi Glastonburys esinen. See on minu jaoks väga eriline ja emotsionaalne õhtu, sest see võib olla minu viimane kontsert Inglismaal nii, et ma peaksin pigem hästi mängima ja teie meelt lahutama. Te olete siin nii kaua seisnud ja ma tõesti hindan teie riietusi ja kõike muud. Hämmastav,“ vahendab Sky Newsi.