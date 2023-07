Muusik Airi Allvee ellu tuli maja renoveerides uus armastus: ta on kuldsete kätega mees

Airi ütleb, et Marek on kuldsete kätega. Tisleriks õppinud mees on aidanud teda nii elektri- kui torutöödega ja valmistavat suurepäraselt süüa. Samuti saavat Marek hakkama oma riiete parandamisega. Perenaise sõnul jätkub maja kallal nokitsemist küllaga.