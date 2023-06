Tallinna Jaani koguduse vaimulik Jaan Tammsalu on sattunud parajasse sekeldusse. Oma koguduse veebilehel teatab ta, et puudub oma ametipostilt seoses haigestumisega, kuid Õhtulehe andmetel on Tammsalu rikkunud oma praegust abielu omaenda koguduse orelimängijaga. See on toonud Tammsalule kaasa teenimiskeelu.