Vägev saavutus: 1980ndate hittlugu „Walking On Sunshine“ teenib tänini ligi 200 000 eurot aastas

„Walking On Sunshine“ laulu kasutati ka mitmetes Hollywoodi filmides nagu näiteks Ameerika psühho, milles mängisid Christian Bale, Jared Leto ja Reese Witherspoon.

Tallinnas Kalevi staadionil toimuval festivalil We Love The 90s esineva Katrina And The Waves-i teine suurhitt on Eurovisooni 1997. aasta võidulugu „Love Shine a Light“.

Katrina And The Waves-i esimeseks läbimurdehitiks kujunenud „Walking On Sunshine“ oli esmakordselt avaldatud juba 1983. aastal, kuid alles kaks aastat hiljem sai sellest täna Capital Records tööle ülemaailmne hitt. Lugu tõusis paljudes maailma riikides kulla- ja plaatinumplaadi staatusesse. Loo ülimalt positiivne kõla on teinud ta muuhulgas tuntud reklaamilooks nii tele- kui raadioreklaamides. Siimaani teenib ta kirjastajatele ja autoritele 150 kuni 200 000 eurot aastas.

Katrina And The Waves esineb Tallinnas We Love The 90-sel 11. augustil. Temaga samal päeval astuvad Kalevi staadionil üles Whigfield, Haddaway, Londonbeat, DJ Sash!, Dr Alban jt. 10. augustil esinevad festivalil Cascada, Groove Coverage, DJ Aligator jt. Päev varem, 9. augustil toimub samas „4 Legendi 1 Laval“ - Smilers, Terminaator, 2 Quick Start ja Koit Toome. Päev pärast festivali 12. augustil, vallutab Kalevi staadioni Bonnie Tyler.