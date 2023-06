KUULA | Aja end Vormsi: vabadus ja kodusus looduskaunil saarel

2021. aastal ellukutsutud festivali eestvedajad Mikk Puurmann ja Maicken-Ninel Raska on saarega tihedalt seotud ning tunnistavad, et nende südamed kuuluvad Vormsile. „Vormsi on loodud seest suuremana, kui ta väljast paistab,“ selgitab Puurmann, kelle soov on elavdada saare kultuuri- ja seltsielu.