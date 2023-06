Laulukaare all tulevad pisarad silma

Välisminister Margus Tsahkna (46): „Olen osalenud kõikidel laulupidudel alates kolmandast klassist peale, kuna laulsin Tartu Poistekooris ja õppisin muusika süvaõppega klassis. Eks on tulnud õppida ka täielikku ideoloogilist jama, aga laulupeod on alati meelde jäänud kui suur seiklus. Pärast keskkooli lõppu tegime korporatsioon Sakala meeskoori, millega oleme laulupidudel osalenud ja osaleme ka seekord. Pean tunnistama, et isamaaliste laulude ajal, ühendkooride laulude ajal on raske laulda, kuna pisarad tulevad silma ja väga uhke tunne on olla haruldane eestlane. Midagi sarnast on maailmas võimatu leida.“