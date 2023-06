Ärinaine ja sisulooja Kylie Jenner muutis poja nime ametlikult ära

Esialgu sai Jenneri ja Travis Scotti pisipoeg nimeks Wolf Webster, kuid mõni aeg hiljem tunnistas Jenner, et on poja nime asjus ümber mõelnud.

Nii Stormi kui Wolf on väga omapärased nimed, aga need ei ole Kardashianite ja Jennerite perekonnas sugugi esmakordsed. Kourtney Kardashiani vanima poja keskmine nimi on Dash („kriips“ või „sööstma“), tütar on Scotland ja noorim laps Reign („valitsema“).