Kõmuline Amber Heard plaanib vägevat tagasitulekut filmimaailmasse

Filmi „In the Fire“ („Tules“) režissöör Conor Allyn ütles ajakirjale People, et õuduspõnevik annab Amberile hea platvormi „põrgulikuks tagasitulekuks“. „Amberit on ootamas uskumatult helge tulevik.“ Allyn leiab, et uues filmis näeb Amberi näitlejameisterlikkust ning see film on midagi, mille üle ta võib uhkust tunda. „Me oleme väga põnevil, et seda avalikkusele näidata.“

Samuti lisab Allyn, et ajastus filmi linastumiseks on samuti õige. „Ma arvan, et see on tema jaoks suurepärane võimalus, et tal oleks ka midagi peale kohtuprotsessi, millest rääkida.“ Režisöör lisab, et ta ei imesta, kui Heard hakkab ise kunagi filme lavastama.

„Režissöörina ma ei otsi rohkem konkurentsi, kui juba olemas on. Aga Amberil on absoluutselt olemas võime, intelligentsus ja karisma, et lavastada või kirjutada, kui ta seda tahaks,“ ütleb ta. „Filmi tegemisel kulub ära palju erinevaid talente, aga kõige olulisem on loo jutustamise oskus, et leida huvitavaid elemente, olgu need siis tegelases või loos tervikuna ja mõistmine toimuvast terviklikkusest. Ja ta saab sellest aru,“ ütleb Allan. „Ma näen teda lavastajana.“

Mullu 27. mail jõudis lõpule kuus nädalat kestnud otseülekanne eksabikaasade Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtumenetlusest. USA vandekohus otsustas toona, et õigus jääb Deppile, vahendab People.

Ekskaasad jõudsid kokkuleppele ja loobusid süüdistustest. Mullu juunikuus otsustas vandekohus Virgina osariigis Fairfaxi linnas peetud protsessil, et Heard peab Deppile maksma kahjutasuks üle 10 miljoni dollari. Mõlemad osapooled kaebasid kohtuotsuse aga edasi. Sama aasta detsembris tegi kohus oma lõpliku otsuse, teatades, et Heard peab Deppile tasuma kahjuhüvitisena miljon dollarit, mis on nüüd lõpuks ka meheni jõudnud.