Poiss või tüdruk? Lindsay Lohan avaldas oma peagi sündiva lapse soo

Kevdal teatas Lindsay Lohan , et on lapseootel oma esimese lapsega koos ärimehega Bader Shammas. „Oleme õnnistatud ja põnevil,“ kirjutas näitlejanna postituse juurde.

Nüüd on päevavalgele tulnud, et Lohani ja Shammasi perre sünnib väikene poisipõnn, vahendab TMZ.

Kroonika kirjutas, et uudis Lohani abiellumisest tuli ilmsiks pärast seda, kui Lindsay kutsus kaaslast Shammast oma abikaasaks. „Ma olen maailma kõige õnnelikum naine. Sa leidsid minu ja teadsid, et ma tahan õnne ja armu leida, kõike samal ajal,“ kirjutas Lohan toona postituses. „Ma olen üllatunud, et sa oled minu abikaasa, minu elu ja minu kõik. Iga naine peaks end nii tundma iga päev,“ lisas naine postituses.

Meedias läksid toona lendu jutud, et näitlejanna on abiellunud. Mõne aja pärast kinnitas Lohani esindaja uudist väljaandele Page Six, et Lindsay tõepoolest abiellus.