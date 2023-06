Kuninglik ekspert: Charles võtaks avasüli Harry ja Meghani kuninglikku perre tagasi

Samas tõi kuninglik ekspert välja, et kogu olukord on ikka veel väga värske. „Charles on üsna seda meelt, et lõpetada ära perekonna sees möllavad tülid. Kõik on aga veel värske. Ma ütleksin, et ta on huvitatud ära leppimist. Need viimased paar korda, kui Harry on Ühendkuningriigis käinud, pole Charles temaga kohtunud,“ lausus Palmer veel.