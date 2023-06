Uus esineja Retrobestil: festivali lõpetab 90ndate hittloo „Ecuador“ esitaja DJ SASH

Ajastufestivali lõpuesineja SASH! on oma lugudega tantsuplatse hullutanud 26 aastat. Selle aja jooksul on Saksamaalt pärit DJ produtseerinud lugematul hulgal singlitabeli tippudesse jõudnud hitte nagu „Ecuador“, Mysterious Times“ ja „Encore Une Fois“. SASH! on müünud üle maailma rohkem kui 26 miljoni plaadi ning teinud koostööd Inna, Dr. Albani, Sarah Brightmani ja Boy George'iga.