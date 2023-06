Silvi Vraidi poeg Silver: kui saaksin, ütleksin emale, et kõik on hästi...

„Tal olid 1990ndate alguses või keskel probleemid neerudega. Minule kui lapsele öeldi vaid, et emal lõigati üks neer ära ja ma ei teadnud, miks. Pärast tuli välja, et tegu oli kasvajaga, mis naasis organismi ning ajas siirded ajju,“ teadis Silver rääkida.

Silver mäletab haiglavoodis lamavat ema, kes enam kõnelda ei suutnud. Tõsi, suguvõsa kogunes surivoodi juurde hüvasti jätma juba varem, kuid Silver jõudis ka pärast seda üksinda ema juures käia. Millal ta teda päris viimast korda elavana nägi, ei oska ta aga täpselt öelda – kogu see aeg möödus otsekui udus. „Kui saaksin, ütleksin emale, et kõik on hästi. Ma saan hakkama,“ lausub Silver vaikselt.