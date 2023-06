Lauljatar ja riigikogu liige Luisa Rõivas (36) on viimase poole aasta jooksul postitanud oma Instagrami kontole 11 pilti uhkest sinepikollasest diivanist. See tekitab küsimuse, et kas saadikul on ikka paslik istuda samal ajal suunamudija ehk raha ja toodete eest reklaamiva inimese toolil?