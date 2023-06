Näitleja Meelis Rämmeld: teletöödega on reeglina nii, et see peab kohe praegu siin sündima

Läbi ja lõhki näitekunstimees Meelis Rämmeld astus pärast teatrikateedri lõppu Ugala truppi tööle. Nüüdseks pea 10 aastat on ta aga Pärnu Endla teatri ridades ning on praegu sellele koosseisule ka truuks jäänud. Kuigi Rämmeldi igapäevatöö kulgeb peamiselt teatrilaval, on ta vaatajatele meelde jäänud ka värvikatest rollidest telesaadetes ja filmides, mis pakub näitlejale mõnusat vaheldust. ,,Teatris saad teha proovi, harjutada, mõelda ja kokku leppida. Teletöödega on reeglina nii, et see peab kohe praegu siin sündima. Seal ei anna midagi enam kuhugi lükata, et alles esietendusel või kuu aja pärast teed. Kõik, mis sul on, peab kaamera ees kohe praegu tulema,“ sõnab Rämmeld, kes võtab alati hea meelega rutiini murdmiseks kõik teleprojektide pakkumised vastu.

Tuttav koostöö tuttavate kolleegidega

Meelis Rämmeld on teles mänginud paljude režissööride käe all. Sealhulgas on ta teinud mitmeid projekte koos tunnustatud režissööri Ergo Kullaga nagu suurfilme „Talve“ ja „Suvitajad“ ning 2012. aastal seriaali „Ment“. ,,Ergo projektides on alati mõnus töötada. Ta on alati avatud improvisatsioonile ning loob alati sellise keskkonna, kus inimesed ei lähe krampi ja tunnevad ennast vabalt,“ kirjeldab Rämmeld koostööd režissööriga. Kaks andekat meest sattusid värskelt taas ühele võtteplatsile, kui Ergo Kuld kutsus Meelist osalema kodumaise komöödiasarja „Uus algus“ teises hooajas. ,,Kui Ergo ikka helistab, siis ma olen alati valmis tulema,“ räägib näitleja.

Telesaated ja filmid toovad tihti kokku ka näitlejaid, kellega igapäevaselt teatris töötadas ei satugi koos mängima. Nii jagasid sarjas „Uus algus“ stseene ka Meelis Rämmeld ja Tõnis Niinemets, kes kehastab peategelast pereisa Maitu. ,,Me ei ole küll palju varem Tõnisega koos teinud, aga ta on hea töösse suhtumisega näitleja ja üks väga-väga tore inimene. Koostöö oli ääretult lõbus ja vahva, pikad võttepäevad läksid tõesti lennates,“ meenutab Meelis Niinemetsaga koos töötamist.

Õpetussõnad tegelaskujult