KUULA | Lauri Saatpalu: Ütlen ausalt – ma pole kindel, kas tahaksin vanainimest laval näha

Piletitasku seekordses, järjekorras 15. podcast’is, on Delfi stuudios külas Sibyl Vane’i poolt Heiko Leesment ja Dagö esindajana Lauri Saatpalu. Lisaks niisama põnevale vestlusele puudutatakse pooltunni jooksul bändimeheks olemise igapäeva, alates (suve)puhkustest ja kalendri planeerimisest, lõpetades kontsertsoovitustega ja sellega, millised on need laulud, mida üldse ei saa esitamata jätta.