Koomik Henrik Normann elukaaslasest: talle meeldib, kui kõik on paigas

Elukaaslase, toitlustusega tegeleva Kristina kohta ütleb Henrik, et tema armastab rutiini ja ehk seetõttu nad suurepäraselt sobivadki. „Talle meeldib, kui kõik on paigas ja elurütm kordub päevast päeva. Inimesed on ju erinevad ja nagu ütlevad klassikud, lihtsuses peitub oma võlu,“ tähendab ta. „Ülekonstrueerimine ja -mõtlemine ka igapäevaelus teeb meid õnnetuks. Vastupidisel juhul on päike väljas kogu aeg.“

Näitleja ja meelelahutaja jäi juba 2018. aasta novembris oma filmi „Elu hammasratastel“ esilinastusel ja järelpeol silma Kristina-nimelise daamiga, kuid alles 2021. aasta suvel kinnitasid mõlemad esmakordselt, et nad on tõesti paar.

2018. aasta värske kaaneloo valguses räägiti, et Henrik Normann on lahku läinud pikaaegsest kallimast Kati Jägelist. Need, kes on Henriku ja Kati ühist filmitegemist ligidalt näinud, väitsid tollal, et paar on lahus.