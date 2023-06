Suvi on toonud romantikatuuled blogija Malluka ehk Mallu Mariann Treimanni (32) ellu. Kui aprillis läks ta lahku oma pikaajalisest kallimast Gert Roosimäest, kellega tal oli kokku-lahku suhe, siis suvele läheb ta vastu uue mehe seltsis. Mallukas avaldas, et tegemist on mehega, keda ta teab juba mõnda aega.