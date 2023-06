Lugu sellest, kuidas pärnakad jõeääre vabaks jooksid

Bussijaamast vaid sajakonna meetri kaugusel endise remondi- ja ehitusvalitsuse jõeäärsel territooriumil avanev vaatepilt on tuttav neile, kes käinud Telliskivis selle sünni aegu või praegu jõudsalt arenevas Põhjala tehases. Nõukogude koleindustriaal lõimub siingi tallinlastele tuttava moodsa minimalismi ja nutikusega. Oma põhifunktsiooni menetanud hoonete taas elule äratamine on muidugi igati tervitatav ja pärnakatel on see õnnestunud üsna hästi.

Kusjuures selle piirkonna külastamise muudab eriti mugavaks see, et parkimiskohti jagub kõigile ja kaks tundi on parkimiskellaga võimalik täitsa tasuta parkida. See igavene häda väheste parkimiskohtade ja kitsaste tänavatega on erinevalt mereäärsest piirkonnast täiesti kadunud.

Kuigi tulijaid tervitab kaunis jõeäärne, on sellisel kujul see kant eksisteerinud vaid mõned aastad. Nõukogude ajal oli rahva seas menuka kuurortlinna jõeäärne palistatud tihedalt tööstusettevõtetega. Ja seal toodeti päriselt kõike. Alates voodilinadest kuni õlleni. Mööblist kuni kalakonservide ja suuskadeni. Jõe ääres kohtusid professionaalsed nipernaadid, seadusi eiravad alaealised ja tööpõlgurid. Tavaline inimene sinna ülearu tihti ei sattunud ja veel vähem turistid.

2001. aastal asus kogukond Jüri Jaansoni eestvedamisel jõe äärt vabastama. Seda sõna otseses mõttes ja kamp aktiviste tegi seda joostes. Esimesel Jüri Jaansoni kahe silla jooksul läbis paarsada „hullumeelset“ Pärnu jõe mõlemad kaldad, mille läbimine oli tõeline väljakutse. Nad pugesid läbi võsa, aedade ja võitlesid ohtlikult ebatasase maastikuga. Jooksu võitis legendaarne Pavel Loskutov.