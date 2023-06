ARMSAD KLÕPSUD | Juba nii suur! Anni ja Tomi Rahula tütar tähistab sünnipäeva

Anni Rahula jagas sotsiaalmeedias kaadreid tütre sünnipäevast ja sellest, kuidas tema, abikaasa Tomi ja poeg Thor sünnipäevalapse tähtsat päeva tähistasid. „Rubi on 6!“ hõiskas Anni rõõmsalt oma postituse alguses.

„Täpselt sama soe ja päikeseline on alati 28.06, kui me sünnipäevalaps ise. Alati paistab päike ja õues on kena suvepäev, juba seitsmendat aastat! Minu pisike, hea, armas, nupukas, julge ja kaunis tütreke!“ kirjutas Anni rõõmsa pildiseeria juurde.