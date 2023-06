Rasked tervisehädad! Madonna lükkas maailmaturnee edasi

BBC kirjutab, et lauljatari mänedžeri sõnutsi kimbutab Madonnat bakteriaalne infektsioon. Ta lisas, et Madonna peaks täielikult taastuma. Intensiivraviosakonnas oli Madonna mitu päeva. Mänedžeri kinnitusel on tervislik seisund paranemas, kuid Madonna on siiski arstide hoole alla.