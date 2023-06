KLÕPS | Stefani ja Victoria pisitütar annab põhjust rõõmustamiseks

Kui muusik käis 2020. aasta novembris Star FMi hommikuprogrammis, siis jättis ta mulje, et isaks saamine pole veel niipea plaanis. „Stefan, aga millal siis suuri uudiseid on oodata, millal isaks saad ja laps tuleb?“ uuris saatejuht Andres Puusepp toona, mispeale kõrvalt Jürgen Pärnsalu ütles, et see on küll hea küsimus.

„Arghh...,“ ohkas Stefan selle küsimuse peale, „minu jaoks suur uudis on see, et ma ärkasin. Aga isa ikka ütleb küll koguaeg, et millal siis tuleb... Mul on see, et kui keegi mulle midagi ütleb, ma tahan vastupidist teha.“

„Siis me Stefani perre last ei saagi... surve on koguaeg peal,“ naljatas Puusepp.

Kaks aastat pärast hommikuprogrammi oli olukord juba teine. Stefani ja Victoria perre sündis 28.12.2022 väike kaljukits Maya, kes tähistas eile kuue kuu sünnipäeva.

Kas isakssaamine on Stefani muusikakarjääri mõjutanud? „Tead, nüüd oleme naisega vaikselt juba ära harjunud selle rutiiniga ja mul on muidugi ka väga suurepärane naine, kes lubab mul ringi käia ja teha kõike seda, mis ma teen,“ selgitas Stefan märtsi lõpus „Stuudio“ saates.

Mullu novembris rääkis Stefan Kroonikale antud intervjuus, et temal ja Victorial on paika pandud ülesanded, mida nad beebi tulekul hakkavad kandma. Paar on omavahel juba kokku leppinud, kes mida ja millal tegema hakkab. „Leppisime kokku, et mina hakkan olema ööpatrullis ja Vici tegeleb beebiga päeval. Kindlasti võtame ka ainult meile endile aega ja kui vaja, palume perel last hoida,“ sõnas Stefan siis.

Stefan avaldas SkyPlusi hommikuprogrammis, et pulmakuupäev on neil sätitud hetkel suve lõppu. „26. august on plaanis teha.“