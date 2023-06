Armastatud muusik ja naljanina Lewis Capaldi võtab tervise pärast tuuritamisest pausi

Šoti laulja ja laulukirjutaja andis aprillis The Timesile intervjuu, kus rääkis avameelselt Tourette'i sündroomist, mille diagnoosi oli saanud eelmise aasta lõpus. Gilles de la Tourette'i sündroom ehk tikisündroom tekitab tahtmatuid tõmblusi ja/või häälitsusi, mis võivad ägeneda suurema stressi all. Aprillis tõdes Lewis, et tema tikid muutuvad lava peal eriti intensiivseks. „Ma püüan sellest üle olla. Kui ma ei suuda, on minuga väga kehvasti. Kitarri mängides on lihtsam, aga ma vihkan kitarri mängimist.“

Lewis jagas viiendal juunil oma sotsiaalmeedias, et võtab kuni Glastonbury kontserdini kolme-nädalase pausi. „Mul on vaja puhata ja taastuda, et olla oma parimas vormis ja valmis Glastonbury ja kõikide teiste uskumatute kontserdite jaoks, mis on tulemas, et ma saaksin jätkata seda, mida ma armastan (esinemist) veel pikka aega.“ Lisaks võtab Lewis momendi, et tänada kõiki, kes on teda toetanud ja soetanud endale kontserdite pileteid ja teinud muid kulutusi seoses kontserdi nägemisega.

Kaks päeva tagasi jagas Lewis Instagramis, et ta vajab ikkagi pikemat pausi. „Tere kõigile. Kõigepealt tänan Glastonburyt, et mu vastu võtsite, kaasa laulsite kui mul seda vaja oli ja kõikide ilusate sõnumite eest hiljem. See tõesti tähendab mulle kogu maailma. Fakt, et see (teadaanne) ei tule üllatusena, ei tee selle kirjutamist lihtsamaks, mul on väga kahju teatada, et võtan lähitulevikus tuuritamisest pausi.“ Lewis kirjutab, et esinemine pole enam sama, mis see oli kunagi. „Varem suutsin nautida igat sekundit sellistel kontserditel ja lootsin, et need kolm nädalat eemalolekut aitavad. Aga tõde on see, et ma alles õpin kohanemist Tourette'iga ja laupäeval sai selgeks, et ma pean palju rohkem aega oma vaimsele ja füüsilisele tervisele pühendama, et saaksin teha kõike, mida armastan veel pikka aega.“