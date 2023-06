Maris Kõrvits muljetab Tanel Padari pulmast: üks öö on minu elust vahele jäänud

Esmalt uuris Rauno Retro FMi eetris Mariselt seda, kas Taneli ja Laureni pulm kestis päeva või kaks, ning küsis ka, kas Maris jõudis raadiostuudiosse otse pulmast. „Ma tulin natukene varem ära kui teised, aga minu jaoks oli see siis kahepäevane,“ lausus Maris. „Ma arvan, et valitud seltskond pidutseb siiamaani,“ lisas ta veel.

Rauno sõnas seepeale, et ka tema arvab nii. „Võin ka öelda, et üks öö on minu elust nüüd jälle vahele jäänud. Siis, kui sina alustasid saadet, läksin mina magama,“ avaldas Padarite pulmas käinud Maris. „Aga ma ärkasin ka kohe üles, sest bioloogiline kell ütles, et tavaliselt oled sa sellel ajal ärkvel, palun ärka üles, ära maga. Ja nii ma siis ootasin, et päevavalgus hakkaks mulle silma paistma ja ei laseks mul toas rohkem olla,“ muljetas Genka abikaasa.

Rauno kommenteeris, et mõned pildid pulmast on juba meedias ilmunud, ja pakkus, et pulmapeo kajastamisel võiksid meedia jaoks piirangud peal olla. „Paparatsod pidid üle mitme aasta oma tööd tegema,“ ütles ta.

Lõpuks jõudis Maris selleni, et tahtis hoopis maasikatest rääkima hakata. „Mm, et Lauren oli nagu maasikas?“ küsis Rauno kelmikalt. „Lauren on kogu aeg nagu maasikas,“ ütles Maris uhkusega. „Ei saa ka öelda, et Tanel Padar ei ole maasikas. Kaks maasikat käest kinni lähevad nüüd oma elus edasi,“ tõdes Maris. Rauno nõustus temaga: „Visuaalselt kaunis paar.“