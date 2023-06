FOTOD | Üle aastate taas koos! Ansambel MERL esitles Marju Kuudile pühendatud plaati

Naisansambel MERL tõusis aastatel 1971-1973 komeedina Eesti estraaditaevasse. Need neli noort naist olid omalaadsed popikoonid, kes ei šokeerinud publikut mitte ainult oma kirevate kostüümide ja seksika välimusega, vaid laulsid eesti keeles kõhklematult ära selle aja kuumimad hitid, võites just sellega kuulajate südamed. Nimi MERL on ansambli liikmete eesnime tähtedest moodustatud ja ei oma sõnalist tähendust.

Heliplaat „Saagu nüüd mis saab…“ ilmub Akord Recordsi seeriast „Üle aegade“ ja sisaldab 15 laulu, mis omal ajal said tuntuks nii raadio kui televisiooni kaudu. Plaadilt leiab infot ansambli tegevuse kohta. Lisaks lääne hittidele on helikandjal ka Eesti heliloojate Uno Naissoo ja Andres Valkoneni loomingut, mis kirjutatud just seda nelikut silmas pidades. Kui kuulata täna neid ajaproovile vastu pidanud laule, siis rõõmustab asjaolu, et muusika ei tolmu ning need laulud on sobivad just suveajaks.