VIDEO | Maailmakuulus DJ käis salaja Eestis enda esinemist filmimas

DJ Luude, pärisnimega Christian, sai tuntuks „Down Under“ remiksiga, mis vallutas ülemaailmsed edetabeleid. „Selle remiksi tegemine võttis aega paar tundi – see on minu kõige kiiremini valminud laul. Ma ei võtnud selle tegemist väga tõsiselt ja muidugi läks see just viraalseks.“

Viraalseks sai see laul ka Eestis, tänu millele on DJ käinud siin juba korduvalt. Esimene kord oli möödunud aasta Beach Grindil, mida ta peab siiani enda üheks lemmikuks sõuks. „Me tegime eelmisel aastal 40 sõud ja Beach Grind on minu topis kolmandal või neljandal kohal. Produktsioon oli lahe – oli leeke.. Ma tegelikult ei teadnud, mida oodata, sest tol hetkel ei olnud ma Eestis varem esinenud.“

Ka eestlastele avaldas austraallane muljet enda esinemisega Beach Grindil. Seda tõestas mõned kuud hiljem Kultuurikatlas olev täismaja, mis oli muide noormehe senise karjääri suurim etteaste. Peale selle, et Luude tegi Tallinnas esinedes silmad ette ka enda eelmistele esinemistele, ei väsi ta lasta Eestil end üllatamast. Nimelt filmiti juuni alguses salajast projekti keset maagilist loodust, mis valmis koostöös Visit Estonia ja Beach Grindiga. Luudele esitati kolm erinevat varianti, kus võiks mehe esinemist üles filmida ning just Leigo osutus ta lemmikuks. „Ma arvasin, et see set on lihtsalt kuskil mäetipus, aga tegelikult oli pandud väga palju rõhku produktsioonile – valgus, kümme kaamerat.. See oli ulme. Ma loodan, et see video tuleb lahe,“ räägib ta õhinal.

Juba nädala pärast on kuulda Luudet taaskord Beach Grindil, mida ootab mees väga. See, et DJ jõuab ringiga pidevalt Eestisse tagasi, tõestab kahtlemata ka seda, et talle meeldib siinne publik. Küsimusele, et kummas riigis on siis parem publik - kas Eestis või Austraalias, hakkab mees naerma. „Austraalias esinedes austraallased ja Eestis esinedes eestlased,“ ütleb ta kavala naeratusega.

