Suur üllatus: supermodell Naomi Campbell sai 53-aastaselt taas emaks

Iltalehti kirjutab, et Campbelli märgati vaid nädal enne beebi sündi Pariisi moenädalal, kuid siis tal beebikõhtu ees ei olnud. See võib viidata sellele, et Naomi apse surrogaadi abil.

Väidetavalt kavatseb Naomi lapse üksinda üles kasvatada. „Naomi on väga tugev naine. See on see, mida ta on alati tahtnud. Ta on väga õnnelik,“ sõnas üks supermodelli tundev allikas. „Ta on väga rõõmus, et sai oma tütrele väikevenna anda. Ta ootab järgmisi aastaid ülimalt suure uhkusega,“ lisas allikas veel.