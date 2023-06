VIDEO | „Videost pole aru saada, kui meeletult külm seal võtteplatsil tegelikult oli.“ USA-s elav Ingmar Erik Kiviloo avaldas uue loo

Ingmar Kiviloo on nüüdseks pea aasta aega elanud Ameerika Ühendriikides ja avaldas oma esimese ingliskeelse loo, mis salvestati koostöös sõpradest muusikutega Berklee muusikakolledžis Bostonis.

„See lugu on minu jaoks väga eriline, kuna oli esimene, mille ma Ameerikasse kohale jõudes kirjutasin. See on loodud eelmise aasta augusti lõpus värskete emotsioonide pealt. Minu jaoks kirjeldab see lugu tundeid ja mõtteid, mil sa pole kindel, kas näed neid inimesi oma elus veel uuesti, kes on siiamaani su elus olnud, või millal on viimane kord kedagi oma elus kohata,“ ütles Ingmar.

Selle aasta algul andis Ingmar endale lubaduse, et distsipliini ja praktiseerimise eesmärgil kirjutab ta iga päev vähemalt ühe loo või muusikalise idee. „Nii mul oligi maikuuks üle saja uue loo visandi kirjutatud. Enamik neist ei ole minu enda hinnangul väärt avaldamist, vaid on pigem harjutamise eesmärgil loodud, kuid ütleme, et kümmekond on päris head. Neid lugusid ma hetkel aktiivselt salvestan ja viimistlen, et veel selle aasta jooksul mitmeid neist välja anda.“

„Tunnen, et olen lähemale jõudmas stiilile, missugust muusikat tahan enamasti kirjutama jääda, ning mul on hea meel, et kohtusin Ameerikas inimestega, kes aitasid seda lugu teostada,“ lisas ta.

Muusikavideo filmiti koos režissöör Alice Aleksandridiga Eestis ning visuaalselt üllatab videos tiibklaver, mis on paigutatud merre. Videos teeb kaasa tuntud trummar Peeter Jõgioja.

Loos mängivad trumme kitarri ja basskitarri Ingmari lennukaastastest sõbrad, kes on kõik pärit erinevatest USA osariikidest.

Muusikat salvestati maailmatasemel Berklee salvestusstuudiotes koos prantsuse päritolu helindaja Théo Laurent-Vitalega.

„Video filmiti maikuisel õhtupoolikul päikseloojangust südaööni ja isegi üle selle – klaver, operaator Alex Troitsky ja mina Soome lahes. Videost pole aru saada, kui meeletult külm seal võtteplatsil tegelikult oli. Eriti kui olla pea seitse tundi järjest meres õhukese siidisärgiga, jalad vees klaverit mängida ja laulda. Õnneks klaveri pärast muretsema ei pea, tegemist oli Rein Rannapile kuuluva rekvisiidiga, millega varemgi pöörasemaid ideid on teostatud.“