FOTOD ja VIDEO | Sajad tuhanded eurod taskus? Soome eurosensatsioon Käärijä esines Rootsis rikkurite rajul erapeol

Eksklusiivsel peol toimunu kohta on nüüd mõningad inimesed ka sõna võtnud. Näiteks rääkis näitleja ja saatejuht Edvin Törnblom oma taskuhäälingusaates „Ursäkta“, et pidu oli olnud pöörane. „Pidutsesin hommikuni,“ tõdes Törnblom. Ta kinnitas ka, et rääkis Käärijäga juttu ja tema meelest oli tegu uskumatu inimesega. Ta jagas ka peol räppariga koos tehtud fotot.