FOTOD | Kirevad kostüümid, pidutsev maailmameister ja retrostaarid: Pühajärvel läks Retrobestil kohe tõeliseks mölluks!

Ainult Retrobestiks saab originaalkoosseisus kokku ka legendaarne Eesti popbänd 1990ndatest Up'n Down.

Retrobest festival on Eesti suurim stiilipidu, kus külalised on lahkelt oodatud kandma retrohõngulisi rõivaid ning aksessuaare. Festivali territoorium on jaotatud mitmeks alaks, kus jagub üllatusi igale vanusegrupile ja ajastufännile.