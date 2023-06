Pääses vanglast: Travis Scottile ei esitata AstroWorldi tragöödia eest kriminaalsüüdistust

2021. aastal 5. novembril toimus festival AstroWorld, kus oli 50 000 kontserdikülastajat. Travis pidi oma esinemise ajal mitu korda šõu katkestama, sest fännid olid minestanud kuumusest ja veepuudusest. Hukkus kümme inimest ja veel sadu inimesi sai vigastada.

Eile teatas räppari advokaat kohtuotsusest: „Harris`e maakonna ringkonnaprokuröri tänane otsus kinnitab seda, mida me oleme kogu aeg teadnud - et Travis Scott ei ole AstroWorldi tragöödia eest vastutav. See on kooskõlas mitmete meediaväljaannete ning föderaal- ja osariigi valitsuse aruannetega, mis on asetanud ürituse ohutuskriiside eest otseselt vastutuse korraldajatele, operaatoritele ja töövõtjatele - mitte esinejatele.“

Travise kohtuprotsessi teekond ei ole veel läbi saamas. Räppar ning agentuurid Live Nation ja ScoreMore peavad tegelema sadade tsiviilhagi kaasustega. Neid on esitanud perekonnad, kes väidavad, et juhtunu näol oli tegemist surma ja vigastuste põhjustamise ning hooletusega.

„Travis Scott tegi esinemise ajal mitmeid pause, et näidata rahvahulga poole ja öelda: minge ja aidake neid välja, nad on ära minestanud,“ ütles Rodriguez New York Timesile. „Ta tegi seda umbes kolm korda. Ta osutas mingi piirkonnale, kellel tol hetkel oli vaja abi ja ütles, et kõik kellel vähegi võimalik aitaks neid välja.“

„Ma ei usu, et see oli kellegi süü. Ma arvan, et kõik tahtsid pärast pandeemiat lihtsalt välja saada, teate küll,“ lisas 17-aastane Nick Johnson. „Mul oli seal raske hingata. Tõenäoliselt oli seal üle 100 kraadi, sest kõik olid sinu ümber.“

Kontserdile tuli kohale ka Travise kaaslane Kylie Jenner, kes oli sel ajal lapseootel oma pojaga Aire, ja ta tütar Stormi.