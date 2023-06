Meedia: skandaalse Vene näitleja Mihhail Jefremovi poeg kukkus Moskvas karjudes aknast alla

Nikolai Jefremov (31) kukkus aknast alla Moskva lõunaosas asuvast korterist, vahendab venekeelne Delfi Telegramis levivat infot. Väidetavalt oli mehel kukkudes käes praepann. Pealtnägija sõnul võis Nikolai olla uimastite mõju all.

Samas vahendab portaal Mash, et mees toodi haiglasse uimasti-ja alkoholinähtudeta.

Nikolai Jefremov on Vene näitleja ja lavastaja Mihhail Jefremovi poeg viimase kolmandast abielust Jevgenia Dobrovolskajaga. Kokku on Jefremovil kuus last nelja erineva naisega.