Õõvastavad väited: peagi Eestisse saabuv The Weeknd pidi filmima räige seksistseeni Johnny Deppi tütrega

Sündmust pealt näinud allika sõnul filmiti hiljuti HBO draamasarja tarbeks vägistamisstseen, kuid see lõigati lõpuks välja. Väidetavalt filmiti stseen sarjas ööklubi omanikku kehastava The Weekndi (pärisnimega Abel Tesfaye) ja sarjas tõusvat popstaari mängiva Deppi vahel muusiku enda kodus Bel Airis asuvas villas, vahendab väljaanne Page Six.

Stseenis pidi artisti karakter Tedros kägistama Deppi karakterit Jocelyni ja siis tema sisse vägisi ejakuleerima. Stseeni käigus loomulikult The Weeknd päriselt seda ei teinud, rõhutas allikas.

Juhtumi teeb õõvastavaks aga asjaolu, et sarja režissöör Levinson oli kogu stseeni monitorist vaadates naernud ja karjunud The Weekndile lauseid nagu näiteks „ma oman sind“. Kuigi The Weeknd ja Depp läksid stseeniga kaasa, leidis suur osa võtteplatsil olnutest, et tegu oli äärmiselt häiriva olukorraga.

Väljaandele kinnitas juhtunut ka teine allikas ning lisas, et stseen oli mõeldud süžee edasi arendamiseks selliselt, et Deppi tegelaskuju oleks pidanud sellest juhtumist rasedaks jääma. See koht lõigati aga välja, kuna allika väitel kohendati käsikirja ja see pidavat olema normaalne protsess seriaali filmimise käigus.

Allikas lisas ka, et sarja juht Levinson ei võta sellised asju kergekäeliselt ja et tema peamine eesmärk on luua võtteplatsil turvaline keskkond. Sestap oli seal kohal ka inimene, kes koordineerib ja nõustab intiimstseenide puhul.

Page Six proovis sarja intiimstseenide koordinaatorit Mam Smithi ka tabada, kuid viimane ei vastanud mitmetele kommentaaripalvetele.

Levinsoni esindaja ütles, et nemad teemat ei kommenteeri ning The Weekndi ja Deppi esindajad jäid samuti tabamatuks.

Sarja tootva HBO esindaja ütles väljaandele, et „The Idol“ on väljamõeldud lugu ning nii lavastaja kui ka näitlejad tegid vaid enda tööd. „Tegemist on teleseriaaliga ja seega pole see päriselu,“ lisas esindaja.

„The Idol“ on Ameerika draamasari, mis keskendub ambitsioonikale popiidolile ja tema keerulisele suhtele eneseabiguru ja kultusliidri Tedrosega.